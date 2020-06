Wałbrzych: W nocy z soboty na niedzielę zamkną ulicę Długą - na dwa miesiące. Wykonawcy już ją rozkopują (ZDJĘCIA)

W nocy z soboty na niedzielę (27 - 28 czerwca) zostanie częściowo zamknięta ulica Długa w Wałbrzychu. – Wstrzymany będzie ruch od ronda Tesco. Infrastruktura podziemna jest taka, że nie da się tego inaczej zrobić. Mamy świadomość, że nie będzie lekko, chociaż to okres wakacyjny - mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. Dodaje, że pod względem niedogodności komunikacyjnych jest to jeden z najtrudniejszych momentów w czasie budowy zachodniej obwodnicy miasta. To jakby punkt krytyczny tej wielkiej budowy. Niedogodności potrwają dwa miesiące. Od września powinno być już dużo łatwiej. Wtedy po rondzie przy Tesco będzie można jeździć już swobodnie. Na razie jednak to rondo zniknie (będzie tam czasowo normalne skrzyżowanie), a utrudnienia czekają kierowców i korzystających w komunikacji miejskiej. – Długą od strony Podzamcza do Piaskowej Góry nie dojedziemy - mówi Krzysztof Szewczyk dyrektor Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. Zapewnia, że zmiany organizacji ruchu przygotowali się właściwie na 100 procent.

W związku z zamknięciem Długiej, od 28 czerwca zmianie ulegną trasy linii autobusowych: A, C, 8 i 9. Autobus A od strony Podgórza pojedzie na Podzamcze ul. Broniewskiego, Długą, do Wrocławskiej, Gagarina i Lelewela. Linia C z centrum będzie prowadziła od przystanku na ul. Broniewskiego, w kierunku Długiej, Wrocławskiej, Lelewela, Gagarina, al. Podwale. Wieniawskiego do Gagarina.

Autobus 8 będzie jechał z od ul. Broniewskiego w kierunku Długiej, Wrocławskiej i do Zamku Książ.

Największe zmiany nastapia na trasie „dziewiątki". Pojedzie z ul. Sokołowskiego (przy szpitalu) ulica Broniewskiego, Długą, Wrocławską, Uczniowską.

W związku z tymi zmianami zostanie na razie zlikwidowana linia nr 1. Autobusy A i C będą pełniły jej rolę. Mają odjeżdżać co 10 minut.

– Pasażerowie musza wziąć pod uwagę, że w związku ze zmiana tras czasy przejazdu zwiększą się. Będziemy je analizowali i korygowali - mówią z ZDKiUM.