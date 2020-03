Wałbrzych: W parku pustki, ale sami tam nie będziecie (bądźcie ostrożni)

Zostańcie w domach. To najskuteczniejsza broń w walce z koronawirusem. Ale jeśli już musicie wyjść, na przykład wyprowadzić psa, to bądźcie bardzo ostrożni. Nawet na skwerku czy w parku na pewno nie będziecie sami. Sprawdziliśmy – dzisiaj w parku w wałbrzyskiej dzielnicy Rusinowa. Tłumów oczywiście tam nie było. Wałbrzyszanie są też ostrożni i spacerują co najwyżej w dwie osoby. Jednak spacerujących jest w sumie chyba nie mniej niż zwykle. Ktoś biega, ktoś wyprowadza pieska. Mamy piękną pogodę...Jeśli jednak nie musicie wychodzić to zostańcie w domu.