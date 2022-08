Wałbrzych: W piątek wraca normalny ruch na jednym z głównych skrzyżowań w mieście!

Już w piątek, 26 sierpnia na skrzyżowaniu ulic: Wysockiego, Sikorskiego i Kolejowej, czyli w ścisłym centrum Wałbrzycha (okolice Placu Grunwaldzkiego), zostanie wprowadzona ważna zmiana organizacji ruchu. Będzie to otwarcie skrzyżowania i właściwie przywrócenie tam organizacji jaką znają wałbrzyszanie sprzed rozpoczęcia budowy zachodniej obwodnicy miasta.

– Wykonawca obwodnicy, firma Budimex, przystała na nasze prośby i zgodziła się oddać to skrzyżowanie do użytkowania jeszcze w kresie wakacyjnym. To ważne, bo przecież między innymi 1 września będziemy mieli początek roku szkolnego, i nasilenie przejazdów autobusami – mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.