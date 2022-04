WAłbrzych: W szkole podstawowej nr 37 otwarto wspaniałe sale tematyczne! Zdjęcia

Dzisiaj w Publicznej Szkole Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu otwarto trzy, nowe sale tematyczne. Są to: Sala Doświadczania Świata, Laboratorium Przyszłości i Sala zabaw – Kulkowo.

– Laboratorium Przyszłości to projekt ministerialny, na który dostaliśmy blisko 2 miliony złotych. Podobne sale powstaną we wszystkich naszych szkołach – zapowiada Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Sale są wspaniałe i nowocześnie wyposażone. Laboratorium Przyszłości to nowoczesna sala edukacyjna, na którą wydano ponad 130 tysięcy złotych. Interaktywna Sala Doświadczania Świata ma pomoc stymulować u dzieci rozwój umysłowy. Gmina wyłożyła na nią 30 tys zł, dołożyli się też m.in. sponsorzy. Kulkowa to po prostu sala zabaw, tam stymuluje się aktywność fizyczną uczniów.

– Cały czas doposażamy i remontujemy nasze szkoły. Realizujemy bowiem od blisko 10 lat program „Szkoła od nowa”. Co roku wydajemy zatem na ten cel kilkanaście, a bywa, że kilkadziesiąt milionów złotych. Kiedy zaczynał się program myślałem, że wystarczy na jego realizację kilka lat. Ale okazuje się, że nie ma końca. Kilka lat jeszcze to potrwa – mówi prezydent Wałbrzycha.

Dodaje, że trwa obecnie remont sali gimnastycznej w szkole w dzielnicy Sobięcin, trzeba będzie też m.in. wybudować szkołę w miejscu szkoły nr 21 na Podzamczu. Stojący tam moloch nie nadaje się do remontu.