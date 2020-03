Wałbrzych walczy z koronawirusem. Tylko cztery wydziały urzędu przyjmą klientów

Od poniedziałku, 16 marca tylko cztery wydziały Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu będą przyjmowały klientów. To element walki z koronawirusem. Chodzi o ograniczenie miejsc, gdzie gromadzić się może większa ilość osób. Oczywiście urząd będzie cały czas pracował, ale sprawy należy załatwiać posługując się internetem czy telefonem. Interesantów przyjmować będą: Wydział Komunikacji, Biuro Obsługi Klienta, Biuro Dowodów Osobistych i Urząd Stanu Cywilnego.

Przed wejściem do wydziałów sytuację będą nadzorowali strażnicy miejscy. Sprawdzą temperaturę ciała i zdezynfekują ręce wchodzącym. Tych np. do BOK będzie mogło wejść jednocześnie tylko tylu ile jest stanowisk do obsługi klienta.

Władze Wałbrzycha zachęcaja jednak, aby, jeśli to możliwe, odłożyć załatwianie spraw na dwa, trzy tygodnie.

Prezydent Wałbrzycha informuje też, że na potrzeby ewentualnych zarażonych koronawirusem, czy przebywających z podejrzeniem takiego zakazenia w szpitalu, opróżniony został budynek w szpitalu przy ul. Batorego. Znajdujący się tam pacjenci trafili na inne oddziały szpitala lub do domu.

Jeśli zabraknie miejsc przy ul. Batorego to pacjenci na kwarantannę bedą trafiali do bursy przy ul. Wysockiego.