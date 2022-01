Wałbrzych: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2022. Finał w Starej Kopalni. Ile uzbierał Wałbrzych? (ZDJĘCIA)

Trwa wielkie liczenie WOŚPOWYCH pieniędzy w Wałbrzychu. Według danych Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, jeszcze nie ostatecznych, w Wałbrzychu zebrano 174 735 zł!

- 139.653 zł wałbrzyszanie wrzucili do puszek, 20.687 zł to kwota uzbierana w e-skarbonce, a 14.395 zł naliczyły terminale na licytacji - informuje WOK. Największa kwota uzbierana przez wolontariuszy do puszki to 2465,94 zł!