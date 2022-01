Wałbrzych: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2022 (ZDJĘCIA)

Program 30.Finału WOŚP w Wałbrzychu

PROGRAM

“WAŁBRZYCH DLA WOŚP”

30 STYCZNIA 2022

Sala Łańcuszkowa – Wałbrzyski Ośrodek Kultury na terenie Starej Kopalni

15.00 – 19.00 STREFA PROFILAKTYKI ZDROWIA I URODY (Galeria na Piętrze) – “wrzut do puszki” min. 10 zł.

Souvre – mezoterapia bezigłowa. Każda osoba otrzyma próbkę kosmetyku.

Studio 8 – konsultacje podologiczne, pielęgnacja stóp.

Jump Planet – konsultacje dietetyczne, analiza składu ciała, suplementacja okołotreningowa

OSP Wałbrzych – nauka udzielania pierwszej pomocy.

Jump Planet GYM (sala taneczna WOK) “wrzut do puszki” min. 15 zł.

15:00 – CROSS FIT – trening grupowy z Damianem

16:00 – ZDROWY KRĘGOSŁUP z trenerem Tomkiem

17:00 – FIT&BURN – brzuch, uda, pośladki z trenerką Eweliną.

https://www.facebook.com/events/1140794936751073?ref=newsfeed

STREFA LICYTACJI (Korytarz przy Łańcuszkowej)

link do licytacji https://zpit.pl/licytacjewosp/

lub

https://www.wok.walbrzych.pl/web/dluuuga-lista-fantow-ktore-bedziemy-licytowac-w-czasie-30-finalu-wosp/

15:00 – 19:00 STREFA ZABAWY (sala WOK) “wrzut do puszki” min. 10 zł.

KidsTech

Strefa 1 dla najmłodszych.

Ustawimy „ściankę” do której dzieci będą mogły przyczepiać klocki (NOWOŚĆ – Klocki BOTZEES) – “malowanie klockami”

Na drugiej ściance będziemy „malować klockami” wielkie serce WOŚP.

Strefa 2 dla dzieci od 5 do 6 lat.

Z zestawami klocków BOTZEES Classic, z których można zbudować roboty a później nimi sterować za pomocą aplikacji na tablecie.

Będą również drukarki 3D, na których wydrukujemy serduszka WOŚP z biodegradowalnych w pełni bezpiecznych filamentów. Każde dziecko, które przyjdzie do naszej strefy, otrzyma za “wrzut do puszki” WOŚPowej takie serduszko.

Napis na czerwonym serduszku „wielka orkiestra świątecznej pomocy” będzie w nocy świecił

15.00 – 20.00 STREFA KONCERTÓW, POKAZÓW (Sala Łańcuszkowa)

15.00 – ROZPOCZĘCIE IMPREZY

15.15 – Blue Dance Crew – Pokaz taneczny

15.25 – LICYTACJE

15.55 – Cyrkonia pokaz

16.10 – Występ Kasi Serdecznej finalistki WMT

16.25 – LICYTACJE

16.55 – Koncert zespołu SILENTlive

17.30 – Tarcza Sudety – Zastęp szermierczy

17.45 – LICYTACJE

18.15 – Koncert Hard Rider

18.50 – LICYTACJE złote serduszko

19.20 – Koncert zespołu 77razy

20.00 – ŚWIATEŁKO DO NIEBA (GRUPA OGNIA IMPULS) – Sala Łańcuszkowa

UWAGA! Podczas pokazu „Światełko do nieba” – LED show występują migające światła o różnym natężeniu i kolorze, osoby wrażliwe lub narażone na wystąpienie ataku epilepsji prosimy o zachowanie ostrożności.

Jump Planet – pokazy akrobatyczne

Ponadto: Wóz strażacki, samochody terenowe i samochody zabytkowe (parking Stara Kopalnia)

Herbata „Gorąca Barbara” i kawa w Sztygarówce “za wrzut do puszki”.

Punkt poboru krwi – w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ul. B. Chrobrego 31 w godz. od 10 do 14.