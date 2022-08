Wałbrzych: Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego zmiany rozkładów pięciu linii autobusowych

Linia A Linia pospieszna komunikująca wałbrzyskie osiedla ze Starym Zdrojem, Śródmieściem i Podgórzem wraca do kursowania wedle częstotliwości obowiązujących od jesieni do późnej wiosny. Czym się one różnią od wakacyjnych? W przypadku linii A i C sobota i niedziela zostaje bez zmian, w dni robocze w wakacje te autobusy jeżdżą co 20, a nie co 15 minut. Zatem naprzemiennie jak A i C kursują w roku szkolnym średnio co 8 minut, w w wakacje co 10 minut.

Elżbieta Węgrzyn