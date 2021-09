Wałbrzych: Wręczono klucze do nowych mieszkań przy ul. Szczecińskiej. Zdjęcia!

W Wałbrzychu oddano do użytku kolejne mieszkania komunalne. To cztery komfortowe mieszkania (trzy o powierzchni 70 mkw., jedno ma 50 mkw.) w budynku przy ul. Szczecińskiej 1A w dzielnicy Stary Zdrój.

Budynek był wcześniej tzw. klockiem z czasów PRL-u (w środku było osiem maleńkich mieszkań). Modernizacja, która kosztowała około miliona złotych, zupełnie go odmieniła.

W środę 29 września wręczono klucze nowym lokatorom.

– Remont prowadziła nasza spółka miejska czyli Miejski Zarząd Budynków. Zmieniło się też otoczenie budynku. Powstał między innymi porządny parking – mówi Roman Szełemej prezydent Wałbrzycha. Dodaje, że modernizacja finansowana byłe ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielania finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.