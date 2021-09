Wałbrzych: Wręczono klucze lokatorom wyremontowanych kamienic przy ul. Niepodleglości 14-16!

Wręczono dziś klucze do mieszkań w wyremontowanych kamienicach przy ul. Niepodległości 14 – 16. w wałbrzyskiej dzielnicy Podgórze. W dwóch sąsiadujących ze sobą budynkach powstało 31 komfortowych mieszkań komunalnych.

– Praktycznie wnętrza budynków są całe nowe. Zostały ściany zewnętrzne, bo to jest rewitalizacja, na którą udało nam się uzyskać środki zewnętrzne, z Unii Europejskiej i Banku Gospodarstwa Krajowego – wyjaśnia Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. Dodaje, że remont kamienic przy ul. Niepodległości jest elementem dużego projektu rewitalizacji Śródmieścia i dzielnicy Podgórze.

Pieniądze na wspomnianą inwestycję, ponad 7 milionów złotych, pochodziły z BGK oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Efekt jest wspaniały. Zrujnowane kiedyś kamienice prezentują się znakomicie z zewnątrz, a w środku wyposażono je w windy oraz ogrzewanie ze wspólnej kotłowni gazowej. Na dachu znajduje się instalacja fotowoltaiczna wspomagająca przygotowanie ciepłej wody.

– Mieszkania są bardzo ładne. Nie ma porównania do tych, w których żyliśmy dotychczas. Jesteśmy bardzo zadowoleni – mówili nam lokatorzy nowych mieszkań przy ul. Niepodległości 14-16. Dodawali, ze wprowadzą się w ciągu kilku dni.