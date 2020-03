Wałbrzych: Wypadek na Podzamczu. Pieszy potrącony na pasach ul. Wieniawskiego. Sprawca zbiegł (ZDJĘCIA)

Wypadek na ulicy Wieniawskiego. Kierujący Oplem Astra potrącił pieszego przechodzącego przez pasy. Sprawca nie udzielił pomocy poszkodowanemu i uciekł z miejsca wypadku! Zespól pogotowia, reanimował kilkanaście minut ofiarę wypadku, która została przewieziona do Szpitala Sokołowskiego. Świadkowie mówią, że samochód sprawcy był koloru bordowego. Policja szuka sprawcy. Do wypadku doszło ok. godz. 16.00.

