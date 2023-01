Wałbrzych: Wypadek na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i Przemysłowej! Wyglądało groźnie!

Do kolejnego zdarzenia drogowego doszło na skrzyżowaniu ulic: Sikorskiego i Przemysłowej w Wałbrzychu. To jedno z miejsc w mieście, gdzie często dochodzi do tzw. stłuczek. Czteropasmowa ul. Sikorskiego krzyżuje się z dwupasmową Przemysłową, widoczność nie jest najlepsza i kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Niestety nie zawsze tak jest.

Do zderzenie doszło, bo 65-latek nie zauważył innego pojazdu

Policja przypomina i ostrzega

Po raz kolejny funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zwracają się też do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie zasad bezpieczeństwa i stosowanie się do przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym. Użytkownicy samochodów przy włączaniu się do ruchu, zmianie pasa ruchu oraz kierunku jazdy muszą zachować ostrożność.

Przypominamy również inne przepisy, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Wyprzedzajmy tylko w miejscach dozwolonych. Zanim rozpoczniemy wykonywanie manewru powinniśmy upewnić się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na ścinajmy zakrętów i nie zjeżdżajmy na przeciwległy pas ruchu. Chwila nieuwagi może zakończyć się poważnym wypadkiem. Warto także wspomnieć o dostosowaniu prędkości do panujących warunków na drodze i nie przekraczaniu tej dozwolonej oraz zachowaniu bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu. Zwracajmy również uwagę na znaki drogowe.

Wszystkim kierującym przypominamy także, że wyprzedzanie przed lub na przejściu dla pieszych oraz omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się celem udzielenia pierwszeństwa pieszym, a także nieudzielne pierwszeństwa pieszemu na drodze są innymi powodami wypadków drogowych, tym razem właśnie z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dlatego pamiętajmy, aby przy dojeżdżaniu do przejścia dla pieszych zawsze zachować szczególną ostrożność. Widząc pieszego zwolnijmy, by w przypadku jego wejścia na jezdnię w sposób bezpieczny zatrzymać swój pojazd.