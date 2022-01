Wałbrzych: Wypadki z udziałem pieszych. Jedna osoba poważnie ranna trafiła do szpitala!

Wczoraj (18 stycznia) w Wałbrzychu doszło do dwóch wypadków z udziałem pieszych. Najpierw, po godz. 14 w dzielnicy Piaskowa Góra, 67-latek skręcając z ul. Kusocińskiego w boczną uliczkę, nie udzielił pierwszeństwa przechodzącej przez jezdnię 58-latce. Wałbrzyszanka trafiła do szpitala, na szczęście obrażenia nie zagrażały jej życiu. Kierujący w związku z doprowadzeniem do wypadku utracił uprawnienia do kierowania pojazdami. Oboje uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Niestety, szczęścia nie miał 24-latek, który został potrącony wieczorem na ul. Stacyjnej. Jadąca tamtędy, w kierunku ul. Wrocławskiej, 23-letnia kobieta nie zauważyła go. Mężczyzna nieprzytomny, z poważnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Kobieta była trzeźwa, ale policjanci oczywiście zatrzymali jej prawo jazdy. Mundurowi zlecili też w placówce medycznej pobranie krwi do badań laboratoryjnych na zawartość alkoholu w organizmie pieszego.