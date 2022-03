Wałbrzych z drona wygląda obłędnie. Zobaczcie przyprószone śniegiem miasto ZDJĘCIA Adrianna Szurman

Wałbrzych na zdjęciach z góry wygląda jak nie to samo miasto! Zobaczcie fotki Michała Jabłońskiego ze strony dron.walbrzych.pl, które zachęcają do zwiedzania i odkrywania Wałbrzycha na nowo. Aura będzie sprzyjać. Jak informuje pogodny Wałbrzych, to ostatnie chwile ze śniegiem. Do końca tygodnia czekają nas mroźne poranki i cieplejsze popołudnia, a za tydzień wiosna! Miasto przyprószone śniegiem wygląda obłędnie.