Wałbrzych: Zaczęły się VIII Senioralia. Seniorzy przejęli klucze do miasta! Zdjęcia

W Wałbrzychu ruszyły VIII Senioralia. Seniorzy przejęli klucze do miasta i przez kilka najbliższych dni będą tu „rządzili”. Zaczęli dzisiaj (w piątel, 23 września), kiedy po przekazaniu kluczy wciągnęli Romana Szełemeja, prezydenta miasta do poloneza i w rytmie tańca powędrowali do siedziby MOPS, gdzie w jednej z sal otwarto wystawę rękodzieła artystycznego.

W ramach Senioraliów zaplanowano jeszcze:

[lista

[*]]24 września:

13-18 - Potańcówka pod chmurką - Hotel Maria

[*]25 września:

8.30 - Rajd na Wielką Sowę - start spod Starej Kopalni

[*]26 września:

11-15 - "Bezpieczny senior" - wykłady - MOPS

[*]27 września:

10 - wycieczka piesza - zbiórka Biedronka na Podgórzu

[*]28 września:

11-15 - Festiwal Zdrowia Seniora - MOPS

[*]29 września:

11-16 - Olimpiada Sportowa Seniorów - Aqua Zdrój

[*]30 września:

14-22 - Wielki Bal Seniora - Hotel Maria. [/lista]