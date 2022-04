Wałbrzych: Zamek Książ. „ Klucz do Śląska” – pokaz w kinie domowym księżnej Daisy.

Film powstał w ramach cyklu Dolny Śląsk pełen historii, którego misją jest popularyzacja

wiedzy o kulturze i historii Dolnego Śląska w Polsce i zagranicą. Jego reżyserem jest Maciej

Kieres, a scenarzystą Daniel Jasiński. Autorami zdjęć są Piotr Marcjasz i Jerzy Szota, który

odpowiadał również za montaż.

W filmie będzie można zobaczyć jak Zamek Książ w Wałbrzychu prezentował się w różnych

okresach historycznych. Opiekę naukową nad stworzeniem modeli 3D sprawowała dr Beata

Lejman z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, a zrealizowało je Centrum Technologii

Audiowizualnych we Wrocławiu. O ponad 800-letniej historii zamku Książ, jego

architekturze, dawnych mieszkańcach, m.in. budowniczym z królewskiej dynastii Piastów i

przedstawicielach arystokratycznego rodu Hochbergów (byli posiadaczami Książa w latach

1509-1943) opowiadają zaproszeni przez producentów eksperci. Grono to stanowią historycy

sztuki, prof. Rafał Eysymontt i Danuta Eysmontt, oraz zatrudnieni w Zamku Książ Magdalena

Woch, Bogdan Rosicki i prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless, Mateusz Mykytyszyn.

Producentami „Klucza do Śląska” są Igor Wójcik, Maciej Kasprzyk, Maciej Kieres, a

koproducentami Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, TVP Historia, TVP3 Wrocław,

partnerami Zamek Książ w Wałbrzychu i Fundacja Księżnej Daisy von Pless.

Produkcję dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.