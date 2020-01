Wałbrzych zamierza radykalizować walkę z plastikiem?

Wałbrzych radykalizuje walkę z plastikiem? Wyglada na to, że tak. Miasto bowiem już nie tylko będzie ograniczało używanie jednorazowych produktów z plastiku w miejskich instytucjach, poprzez np. niekupowanie wody w plastikowych butelkach. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że w Wałbrzychu ma po prostu obowiązywać całkowity zakaz używania plastiku w określonych strefach.

Byłyby to oczywiście obiekty prowadzone przez gminę, czyli urzędy, szkoły, obiekty sportowe, także m.in. Aqua-Zdrój, Stara Kopalnia czy Zamek Książ. – Bo nie może być tak, że plastiki będą nam na przykład zwozili turyści. Tylko jeden autokar z ponad pięćdziesięcioma turystami, z których każdy wyrzuci u nas butelkę albo dwie, do tego kubeczki, łyżeczki i inne, pozostawi sporą górkę plastiku – tłumaczy jeden z radnym miejskich. Radni mają na sesji rady miejskiej już w czwartek, 30 stycznia głosować odpowiednią uchwałę, która jest inicjatywą prezydenta miasta, Romana Szełemeja. Znając układ sił w radzie wydaje się, że przegłosowanie jej jest właściwie pewne.

Co ciekawe, prawdopodobnie uchwała będzie obejmowała też m.in. zakaz sprzedaży plastikowych toreb na terenie całego miasta. Jak podejdą do tego i jak poradzą z tym sobie duże markety?

A Wałbrzych byłby pierwszym miastem w Polsce, które tak radykalnie walczy z plastikiem.