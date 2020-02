Wałbrzych: Zapomniany pomnik mieszkańców poległych na frontach I wojny światowej (ZDJĘCIA)

Wielka Wojna przemianowana po zakończeniu II wojny światowej na I wojnę światową, odcisnęła swoje piętno także na obecnym Wałbrzychu, a wówczas Waldenburgu i przyległych do niego miejscowościach, które są teraz dzielnicami miasta. Z zachowanych oficjalnych danych wynika, że do wojska powołano wówczas kilka tysięcy młodych wałbrzyszan, z których 583 zginęło. W 1919 roku, w pierwszą rocznicę zakończenia Wielkiej Wojny na terenie obecnej wałbrzyskiej dzielnicy Podgórze, a wówczas odrębnej miejscowości Dittersbach, odsłonięto ogromny obelisk, który upamiętnia jej poległych mieszkańców. Inicjatorami budowy Pomnika Ofiar I Wojny Światowej byli mieszkańcy Dittersbach.

Za pomnikiem był tzw. Gaj Bohaterów, gdzie do drzew były przybite drewniane tabliczki z nazwiskami poległych mieszkańców Dittersbach. Po zakończeniu II wojny światowej, kiedy Wałbrzych znalazł się w granicach administracyjnych Polski, ze zwieńczenia pomnika został usunięty wykuty w kamieniu Krzyż Żelazny - pruskie, a następnie niemieckie odznaczenie wojskowe nadawane za męstwo na polu walki, a także za sukcesy dowódcze. Podejmowane były również próby zburzenia całego pomnika. Demontaż potężnej żelbetonowej bryły, obłożonej kamieniami, okazał się trudny. Dlatego zrezygnowano z wyburzenia. Do pozostałości Pomnika Ofiar I Wojny Światowej można dojść od ul. Przeskok.