Wałbrzych: Zaprosili lekarza, by porozmawiał z dziećmi o koronawirusie (ZDJĘCIA i FILM)

Dr Mirosław Lubiński tłumaczył dzieciom w bardzo przystępny sposób, co to jest koronawirus i epidemia, ale przede wszystkim rozmawiał z nimi na temat higieny osobistej. Mówił, jak należy postępować, by uniknąć zagrożeń, jak często myć ręce i jak robić to w sposób właściwy. Trzeba przyznać, że maluchy z tej placówki sporo wiedzą o higienie. Nie jest dla nich tajemnicą, że szorujemy ręce minimum 30 sekund i że nie wystarczy opłukać dłoni wodą.

Czy należy się bać kornawirusa, czy kupować i używać masek chirurgicznych, czy dobrą jest decyzja o zamykaniu szkół, aż w końcu, czy rację mają ci, którzy porównują zagrożenie do wirusa grypy, rozmawiamy z dr Mirosławem Lubińskim i dyr. Jowitą Rząsowską.