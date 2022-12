Wałbrzych: Zastrzeżone numery koszulek „7 wspaniałych” koszykarskiego Górnika!

Wspomniana siódemka to legendy klubu, dwukrotni mistrzowie Polski, mają też na koncie m.in. tytuły wicemistrzów, występy w reprezentacji kraju. Stanowili o sile zespołu z Wałbrzycha.

Można tylko żałować, że nie da się cofnąć czasu. Młodsi kibice zobaczyliby jak można walczyć i zwyciężać w starciach z najsilniejszymi w kraju, wielu starszym podczas sobotniej uroczystości zakręciła się łza w oku.

Legendy Górnika w komplecie stawiły się w wałbrzyskiej hali. Ciekawostką jest fakt, że do Aqua Zdroju przyjechali też syn i wnuk Wojciecha Krzykały. Syn Jacek to także były koszykarz (obecnie trener), wychowanek Górnika, znany głównie z występów w Śląsku Wrocław, i m.in. ze słynnego tzw. Rzutu Krzykały kiedy to w ostatniej sekundzie meczu z Anwilem Włocławek oddał celny rzut za 3 punkty z własnej połowy boiska, dający zwycięstwo Śląskowi. Wnuk Mateusz Krzykała ma natomiast inny talent, bo w tym roku wygrał piątą edycję programu The Voice Kids.

Obaj wciągnęli pod sufit hali baner z numerami siedmiu koszulek.

Zobaczcie zdjęcia z uroczystości.