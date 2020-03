Wałbrzych: Zazdrośnik solidnie uszkodził dwa samochody

Policjanci z pierwszego komisariatu w Wałbrzychu zatrzymali na gorącym uczynku 41-latka, który uszkodził dwa samochody. Kompletnie pijany mężczyzna zniszczył najpierw auto należące do jego byłej partnerki, a później pojazd należący do jej obecnego partnera. W obu samochodach zarysował wszystkie elementy karoserii i uszkodził lusterka wsteczne, a w jednym z nich – z 2019 roku - kostką brukową oraz butelką rozbił szyby, a scyzorykiem przebił opony. Straty wstępnie oszacowane zostały na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Mężczyzna. Po tym jak wytrzeźwiał, przyznał się do winy. Okazało się też, że z tych samych pobudek rok temu uszkodził ten sam samochód należący do pokrzywdzonego.

41-latek decyzją prokuratury został objęty dozorem policyjnym i zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych. Może trafić do więzienia na 5 lat.