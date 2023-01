Wałbrzych: Zima powróciła do Książa w całej swojej okazałości (ZDJĘCIA) Dariusz Gdesz

Zima powróciła do Książa w całej swojej okazałości. Śnieg zakrył wierzchołki wzgórz i wygląda, jakby świat utonął w jednym, nieprzerwanym oceanie bieli. Z kompleksem zamkowym w tle tworzy to niezapomniany widok. Zamek Książ skrywa w sobie wiele historii i legend. W zimowej szacie wygląda jeszcze bardziej majestatycznie i zachwyca swoją dostojnością. Zimowe spacery po parku zamkowym dostarczają nam niezapomnianych wrażeń. Na alejkach parkowych możemy usłyszeć szemrzący głos ptaków oraz szelest liści i gałęzi. Spacer w tym urokliwym miejscu daje nam możliwość delektowania się widokami zamku i okolic, a zimowy zapach w powietrzu wzmaga magię tego miejsca. Powrót zimy na Książ to dla nas niepowtarzalna okazja, aby doświadczyć piękna i magii tego miejsca.