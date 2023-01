Wałbrzych: Zimowy wieczór w parku książańskim (ZDJĘCIA) Dariusz Gdesz

Zimowy spacer wieczorową porą po parku zamku Książ to niesamowite doświadczenie. Zamek Książ to jeden z największych i najbardziej urokliwych zamków w Polsce. Jest on otoczony pięknym parkiem, który można odwiedzić przez cały rok. Idąc wieczorem po parku zamku Książ, możesz podziwiać piękne widoki.