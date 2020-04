Wałbrzych: Złote Serce dla Doroty Barańskiej ( ZDJĘCIA)

– Taka sytuacja jak teraz, to czas próby. Weryfikuje, gdzie pokłady życzliwości dla drugiego człowieka są większe. Pani Barańska jest zawsze gotowa pomagać. Złote serce należało jej się już za to co robiła wcześniej, a w czasie pandemii tylko się to potwierdziło – mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Na uroczystości wręczenia zlotego serca zjawiła się też m.in. senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. – To serce jest też od wszystkich zwykłych ludzi, którzy dzięki pani Dorocie Barańskiej otrzymują pomoc – zapewniała.

– Nie jest łatwo. Ale warto pomagać. W tych czasach najcenniejszą zapłatą są łzy szczęścia ludzi. Wolontariusze, którzy rozwożą jedzenie opowiadają im, że często maja do czynienia z taką reakcją – mówi wzruszona właścicielka hotelu Maria. – Pomagamy nie tylko rozwożąc jedzenie. Czasami ludzie potrzebują, żeby ktoś z nimi po prostu porozmawiał - dodaje.