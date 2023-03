Wałbrzych: Zmrok nad osiedlem Podzamcze, największą dzielnicą miasta (ZDJĘCIA) Dariusz Gdesz

Zmrok zapada nad osiedlem Podzamcze, największą dzielnicą Wałbrzycha, i to właśnie wtedy to miejsce nabiera wyjątkowej urody. Widzimy to miejsce z innej perspektywy. Oświetlone domy i otoczenie pięknego parku krajobrazowy nadają tej dzielnicy niepowtarzalny urok. Zobaczcie zdjęcia.