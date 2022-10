Wałbrzych: „Zorza" powraca do życia. Charakterystyczny budynek po kinie w remoncie!

Charakterystyczny budynek po kinie „Zorza”, znajdujący się niemal na pograniczu Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju przetrwa. Obiekt przy ul. Andersa 181, w dzielnicy Biały Kamień przez lata stał opuszczony i powoli popadał w ruinę. Interesowali się nim złomiarze i bezdomni. Pojawiały się co prawda jakieś pomysły na uratowanie „Zorzy”, np. ktoś utworzył zrzutkę na wykup kina, ale były to raczej przedsięwzięcia bez większych szans na powodzenie.

Na szczęście w 2021 roku należący do Dolnośląskiego Centrum Filmowego budynek został sprzedany i trafił w ręce prywatnej firmy. Powstanie tam sala zabaw dla dzieci. W dawnym kinie naprawiona już dach, wymieniane są drzwi i okna, „Zorza” powraca do życia. Zobaczcie kilka aktualnych zdjęć obiektu.