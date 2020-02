Wałbrzych:Wernisaż wystawy fotografii Marcina Ryczka "Harmony" na Starej Kopalni.

Prace artysty prezentowane były na wielu wystawach, m.in. w Japonii, USA, Niemczech, Indiach, Anglii, Austrii, Włoszech, Serbii, Tajwanie i Francji, znalazły się na łamach największych światowych magazynów, dzienników i serwisów internetowych, m.in. The Guardian, The Telegraph, Der Spiegel, Yedioth Ahronoth, La Repubblica, Politiken, Athens Voice oraz National Geographic.

Prace Marcina Ryczka to seria minimalistycznych, operujących symbolami fotografii. Ich przewodnia myśl to minimum formy, maksimum treści. Tytułowa Harmonia nawiązuje zarówno do formy, treści, jak i procesu tworzenia prezentowanych fotografii. Temat jest wielowymiarowy i odnosi się do wolności, duchowości, relacji człowiek-natura.

Wyszukane w otaczającym świecie, nieprzekształcane graficznie, przejrzyste obrazy odwołują się do geometrii, prostych linii i czystych kształtów. Część fotografii utrzymanych jest w czarno-białej stylistyce, co podkreśla ich minimalizm, a równocześnie nawiązuje do tradycyjnej fotografii. Niektóre zdjęcia, powstałe głównie na Tajwanie i w Indiach, zostały wykonane w kolorze.

W procesie powstawania prac Marcina Ryczka najważniejsze jest dostrzeganie i oczekiwanie. Dostrzeganie to intensywna obserwacja rzeczywistości, wyszukiwanie w zwyczajnych z pozoru miejscach czegoś wyjątkowego, wzbudzającego zainteresowanie. Oczekiwanie natomiast to wypatrywanie momentu, w którym można uchwycić wyjątkowy klimat wybranego miejsca, chwili, w której wydarzy się coś, co będzie stanowić odzwierciedlenie wrażliwości autora.

Fotografie mają charakter metaforyczny, wieloznaczny i uniwersalny, przez co pobudzają wyobraźnię, zachęcając widza do refleksji i własnych interpretacji.