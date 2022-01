Wałbrzyscy parlamentarzyści KO złożyli do prokuratury doniesienie w sprawie tutejszego szpitala. Jest stanowisko Urzędu Marszałkowskiego

Pochodzący z Wałbrzycha parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej złożyli do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa w tutejszym Szpitalu Specjalistycznym imienia doktora Alfreda Sokołowskiego.

– Mówimy o narażeniu życia i zdrowia pacjentów także o podejrzeniu fałszowania dokumentacji – wyjaśnia poseł Tomasz Siemoniak.

On oraz posłanka Katarzyna Izabela Mrzygłocka i senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska nie ujawniają szczegółów, ale twierdzą, że znają sytuacje kiedy pracownik szpitala był ujęty w grafiku dyżurów, a w pracy go nie było. Po zmianach kadrowych w szpitalu ma też być tam niższa jakość opieki. Między innymi mniej przyjęć na oddział chirurgii, spadek planowanych zabiegów. Stąd obawa o bezpieczeństwo pacjentów.

- Zwolniła się główna księgowa, zastępca głównej księgowej, dyrektor d/s ekonomicznych, dyrektor d/s technicznych, znakomici informatycy. Przez trzy dni w szpitalu nie działał internet, system informatyczny jest niewydolny. To wpływa na to, że szpital nie działa właściwie– dodaje poseł Katarzyna Izabela Mrzygłocka.