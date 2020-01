Wałbrzyscy policjanci byli świadkami groźnego wypadku. Pomogli uwięzionej w samochodzie kobiecie!

Wczoraj po godz. 10, na drodze krajowej DK 35 między miejscowościami Wojnarowice i Mirosłwice doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego marki opel z ciągnikiem siodłowym wraz z naczepą, który przewoził koparkę. Oba pojazdy z poważnymi uszkodzeniami wpadły do przydrożnych rowów.

Mundurowi przy użyciu siekiery i łomu wyrwali drzwi osobówki i dotarli do poszkodowanej. Kobieta na zmianę traciła i odzyskiwała przytomność. Policjanci ustabilizowali ranną kobietę, okryli ją kocem termicznym i nadzorowali jej czynności życiowe do czasu przyjazdu służb ratowniczych. Wspólnie z ratownikami medycznymi przenieśli kobietę do helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którym została przetransportowana do szpitala.

Po udzieleniu pomocy poszkodowanej czynności na miejscu zdarzenie rozpoczęli funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego wrocławskiej komendy, którzy wyjaśniają okoliczności wypadku.