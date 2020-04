Wałbrzyscy policjanci: Okradł mieszkanie zmarłego kolegi, bezczelność nie zna granic

- Funkcjonariusze ustalili, że w sobotę podejrzany przyjechał do Wałbrzycha w dzielnicę Sobięcin odwiedzić swojego znajomego. Kiedy zauważył, że jego kolega nie żyje, postanowił splądrować jego mieszkanie i zabrał gotówkę w kwocie 1400 złotych - informuje Marcin Świeży z KMP w Wałbrzychu

Jak dodaje, poinformowani we wtorek przez najbliższą rodzinę policjanci II komisariatu ustalili, gdzie obecnie przebywa 60-latek i zatrzymali go przy ul. Szkolnej w Boguszowie-Gorcach. Mężczyzna podczas czynności procesowych przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Funkcjonariusze odzyskali część skradzionej gotówki. Teraz podejrzany odpowie przed sądem. Może trafić za kraty więzienia na 5 lat.