Wałbrzyscy policjanci upominali i rozdawali maseczki

Kolejny raz wałbrzyscy policjanci rozdawali maseczki ochronne mieszkańcom Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego. To kontynuacja akcji nazwanej „Maseczka zamiast mandatu”. Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu dostała tysiąc maseczek ochronnych ufundowanych przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Funkcjonariusze rozdawali je zatem ponownie, tym razem osobom, które poruszały się w miejscach publicznych bez maseczek. Upominali też te beztroskie osoby. Policja w Wałbrzychu zapowiada, że rozdawanie maseczek będzie trwało, aż do wyczerpania zapasów.

Funkcjonariusze przekazywanie ich wykorzystali też do informowania seniorów o metodach jakimi posługują się oszuści i co robić by nie stać się ich ofiarą. Ostrzegano przed oszustwami tzw. na wnuczka i na policjanta.