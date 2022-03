Wałbrzyscy policjanci wybrali się z prezentami do dzieci z Ukrainy!

We wspomnianym hotelu schronienie znalazło 50 osób uciekających przed straszną wojną w ich kraju. Ponad połowa z nich to dzieci.

– Aby umilić czas i trochę rozweselić najmłodszych mieszkańców hotelu, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu w dniu wczorajszym rozdawali zabawki i przybory do rysowania, które zostały zakupione dzięki pomocy wałbrzyskich mundurowych. Wszyscy przebywający w hotelu otrzymali również elementy odblaskowe – informują w wałbrzyskiej policji.

Podczas wizyty mundurowi mieli miedzy innymi okazję do porozmawiania z przybyszami o zagrożeniach, na jakie mogą być narażeni ze strony osób mogących próbować wykorzystać ich trudne położenie.