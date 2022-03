Wałbrzyscy policjanci zorganizowali zbiórkę darów dla uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Sokołowsku ADA

Policjanci i pracownicy cywilni Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu i okolicznych komisariatów zorganizowali zbiórkę dla uchodźców z Ukrainy. Zebrali żywność, artykuły higieniczne, ręczniki, pościele i leki. Wspólnie z z-cą Starosty Powiatowego w Wałbrzychu Iwoną Frankowską, z-cą burmistrza Mieroszowa Mariuszem Pawlakiem i Iloną Henko z Mieroszowskiego Centrum Kultury przekazali pomoc do dwóch placówek w Sokołowsku, gdzie przebywa ok. 50 osób z Ukrainy. Dla większości z nich jest to punkt tymczasowy, zanim ruszą w dalszą drogę. Policjanci zapowiadają kolejne zbiórki.