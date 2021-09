Wałbrzyscy radni zbierali podpisy pod apelem o przywrócenie Romana Szełemeja do pracy w szpitalu

Radni zorganizowali akcję zbierania podpisów pod apelem o przywrócenie Romana Szełemeja do pracy w szpitalu w Wałbrzychu, gdzie prezydent pracował jako ordynator kardiologii, a wcześniej także jako kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Z kierowania SOR-em zrezygnował sam, kiedy z pracy zwolniono Mariolę Dudziak i odesłano na emeryturę. Powodem miało być nie wywiązywanie się z obowiązków.

Po wdrożeniu kontroli w szpitalu przez nową dyrekcję i Urząd Marszałkowski we Wrocławiu, który nadzoruje funkcjonowanie szpitala, pracę stracił także Roman Szełemej. Zarzucono mu m.in. łamanie procedur i nie wywiązywanie się z obowiązków. Prezydent mówi o politycznym podłożu tych działań i sprawę oddaje do sądu pracy. Tymczasem pod szpitalem zorganizowano dwa protesty w jego obronie. Najpierw protestowali mieszkańcy, a później samorządowcy. Okazję wykorzystali też przeciwnicy Romana Szełemeja, którzy krytykowali go za politykę szczepień przeciw covid - 19.