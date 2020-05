Wałbrzyska policja: Udawał dobrego sąsiada, a ukradł starszej pani 13 tysięcy złotych...

Chciałoby się rzec, nie ufajcie nikomu. Ale to chyba przesada, warto jednak przestrzec po raz kolejny starsze osoby, by podwójnie uważały na to, kogo wpuszczają do swoich domów... nawet jeśli jest to dobroduszny sąsiad. A jeśli już zaufacie, nie zdradzajcie gdzie trzymacie oszczędności i że w ogóle jakieś macie... Pamiętajcie też, że oszuści często oswajają przyszłą ofiarę, próbują się przypodobać, by ostatecznie zdobyć jej zaufanie i osiągnąć cel.