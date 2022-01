Wałbrzyska policja zatrzymała podpalacza z Zamku Książ!

O zatrzymaniu podpalacza z Zamku Książ w Wałbrzychu informuje podkomisarz Marcin Świeży z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Jak mówi, funkcjonariusze Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego Komisariatu Policji I w Wałbrzychu zatrzymali w piątek wieczorem 31-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego, który w środowy wieczór po pijanemu popalił kartony ze styropianem. Były to opakowania od iluminacji ogrodów światła na zamkowych tarasach. Podpalacz z kolegą dostał się do tunelu gospodarczego i wzniecił pożar. Ogień uszkodził elementy elewacji oraz instalacji przeciwpożarowej. Mężczyźnie w związku z popełnionym przestępstwem grozi teraz kara pozbawienia wolności do lat 5.

- Policjanci zgłoszenie otrzymali 12 stycznia około godziny 18:30. Niezwłocznie udali się na ul. Piastów Śląskich w Wałbrzychu. Według wstępnych ustaleń wynikało, że jeden z dwóch mężczyzn dokonał celowego podpalenia kartonów, po czym obaj uciekli z miejsca zdarzenia. Realizując kolejne zebrane informacje, przy współpracy z funkcjonariuszami ze Świebodzic, wytypowany został sprawca tego zdarzenia - zaznacza podkom. Świeży.