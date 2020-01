Wałbrzyska Rada Kobiet promuje wprowadzenie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

Wałbrzyska Rada Kobiet promuje wprowadzenie w naszym mieście Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Panie zorganizowały specjalne spotkanie w tej sprawie. Zjawiły się tam ich dziesiątki, ale byli też panowie.

– W Wałbrzychu jest dobry grunt dla różnych nowatorskich idei, po nas na przykład inne miasta organizują akcję „Stop plastik”. Mam nadzieję, że w kwestii karty, także będziemy prekursorem, a dokładnie piątym miastem w Polsce, które przyjęło ten dokument – przekonywała Aldona Ziółkowska – Bielewicz przewodnicząca Wałbrzyskiej Rady Kobiet.

Kartę opracowaną przez Radę Gmin i Regionów Europy w 2006 roku, w Polsce pierwsza przyjęła Nysa. O tym czy zostanie przyjęta decyduje samorząd lokalny. Tak jak wszędzie, także w Wałbrzychu potrzebna będzie zatem zgoda Rady Miejskiej. Przyjęcie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym oznacza dla gminy silne i formalne zobowiązanie do przestrzegania zasad równości. Karta zobowiązuje do zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w podejmowaniu wszystkich decyzji w mieście. Zadaniem dla miast, które przyjęły Kartę jest też eliminacja stereotypów związanych z płcią na każdym polu. Na przykład w Lipsku oznaczenia drogowe mają męską i żeńska symbolikę, a pokoje do przewijania niemowlaków mają mężczyznę i kobietą i dzieckiem w oznakowaniu, a nie tylko kobietę.