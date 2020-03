Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park włącza się do walki z koronawirusem.

Powrót wałbrzyszan z Azji do domu. Koszmar. A teraz kwarantanna

To miały być wakacje życia. I były do momentu, kiedy nie zostały gwałtownie przerwane i zaczęła się walka o miejsce w samolocie, o przebukowanie biletów, o przetrwanie i powrót do domu. Jak wyglądała ta podróż? Opowiada nasza czytelniczka, która od dwóch dni przebywa na kwarantan...