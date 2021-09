Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park wybiera nowego prezesa

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park szuka nowego prezesa zarządu, po tym jak ze stanowiskiem pożegnał się Artur Siennicki. Ogłoszono konkurs. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że jest sześciu kandydatów na to stanowisko, ale dwóch nie zakwalifikowało się do dalszej części, ze względów formalnych. Dzisiaj do siedziby strefy ekonomicznej zaproszono pozostałych kandydatów na rozmowy, ale zostały one odwołane bez podania przyczyny.

Również nieoficjalnie na giełdzie nazwisk wśród kandydatów na szefa strefy wymienia się Michała Szukałę, w przeszłości wiceprezesa strefy, Piotra Wojtyczkę, prezesa Strefy Ekonomicznej w Legnicy, Radosława Łosińskiego, pracownika wałbrzyskiej strefy, autora nagrań po których Kamil Zieliński pożegnał się z funkcją wiceprezesa strefy i Łukasza Kwadransa, byłego prezesa Invest Park Development (spółka córka WSSE Invest Park;red.), a obecnie prezesa Zakłądu Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej.

Do tematu wrócimy.