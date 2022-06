Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK" z nagrodą Made in Poland 2022

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" decyzją Rady Kongresowej otrzymała prestiżową nagrodę Made in Poland 2022. Kapituła doceniła 25-letnie działania WSSE "INVEST-PARK" na rzecz rozwoju polskiej gospodarki oraz wsparcie przedsiębiorców, których współpracuje ze Spółką już ponad 260. Nagrodę podczas III Kongresu Made in Poland w Berlinie odebrał reprezentujący zarząd WSSE „INVEST-PARK” dyrektor zarządzający i prokurent dr Mariusz Tomczak.

– Wyróżnienie to dla nas motywacja do jeszcze cięższej pracy na rzecz rozwoju polskiej gospodarki we współpracy z przedsiębiorcami, samorządowcami, administracją rządową i instytucjami otoczenia biznesu na terenie 174 gmin na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Wielkopolsce. Razem Dla Rozwoju Polskiej Gospodarki – komentuje dr Mariusz Tomczak, dyrektor zarządzający i prokurent WSSE „INVEST-PARK”.