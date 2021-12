Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała dwie kolejne decyzje o wsparciu inwestycji!

Święta Bożego Narodzenia i koniec roku coraz bliżej, ale w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” cały czas intensywnie pracują. Ostatnio wydano tam kolejne dwie decyzje o wsparciu inwestycji. Jedna z nich dotyczy zakładu z Bielawy.

– Jest mi niezmiernie miło poinformować, że firmy Jerzy Gawrycki Przetwórstwo Mięsne i Multeafil zainwestują łącznie minimum 18 milionów złotych na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. To dowód na to, że Wałbrzyska Strefa cieszy się niesłabnącym zaufaniem przedsiębiorców, którzy wspólnie z nami chcą realizować swoje projekty biznesowe. Życzymy pomyślnej realizacji inwestycji i zapraszamy do kontaktu firmy zainteresowane wsparciem swoich planów inwestycyjnych w ramach rządowego programu Polska Strefa Inwestycji - mówi Piotr Wojtyczka, prezes zarządu WSSE "INVEST-PARK".

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jerzy Gawrycki zainwestuje w Bielawie minimum 2 miliony złotych w zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa. Projekt zakłada m.in. budowę magazynu produkcyjnego i zakup nowych maszyn. Codziennie z linii produkcyjnych firmy do magazynów wyrobu gotowego trafia blisko 30 rodzajów wędlin tworząc ofertę zawierającą ponad 100 asortymentów wędzonek, kiełbas, wędlin podrobowych oraz mięsa świeżego.