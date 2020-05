Wałbrzyska Stara Kopalnia znowu otwarta - sa nowości!

Czas długiej przerwy w działalności instytucji kultury spowodowanej epidemią koronawirusa , pracownicy Starej Kopalni wykorzystali na wzbogacenie ekspozycji. Zmiany zaszły na kilku odcinkach trasy. W sztolni szkoleniowej, gdzie prezentowane są różne górnicze prace, pojawiło się m.in. stanowisko odpalania materiałów wybuchowych wraz z linią strzałową i stanowisko wiertacza z wyposażeniem. Kolejnym miejscem z nowościami jest tunel – została tam zlokalizowana ekspozycja narzędzi i urządzeń stosowanych w pracy pod ziemią np. wyciągarki ręczne, wiertarki i młotki pneumatyczne, drobny sprzęt pomocniczy oraz ekspozycja podstawowej zabudowy górniczej. Wykonana została również imitacja podszybia (przy windzie). Eksponaty są udostępnione do oglądania m. in. w ekspozytorach wykonanych z dawnych szafek ubraniowych i w gablotach. W dawnym tunelu odstawy kamienia znalazły się również zabytkowe kopalniane wozy, drzewiarki i platformy.

Wiele nowości pojawiło się także w dawnej lampowni: „Powstała dyspozytornia ruchowo- metanometryczna z ekspozycją stanowisk dyspozytorów - gdzie prezentowana jest centrala dyspozytorska typu CP2, urządzenie łączności alarmowo-rozgłoszeniowej typu AUD-80/160 NN, centrala telemetanometryczna typu CTT-63/40 Up, centrala wentylacyjna kontroli przepływu powietrza, sygnalizator zagrożenia metanowego typu SZM-12K, centrala pomiarowa CO2 typu GMA-030” – wylicza nowe elementy ekspozycji Jan Jędrasik, dyrektor Starej Kopalni. Oprócz tego na wystawie znalazła się również replika regału składowania aparatów ucieczkowych AU-9 z kopalni Thorez.

● okolicznościowa ceramika pamiątkowa z karnawałowego balu górniczego w Książu;

● zaproszenia z Karczm Piwnych

● laski sztygarskie.

Ponadto do zwiedzania została udostępniona maszynownia szybu "Sobótka".

Zwiedzanie odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym – zostały wdrożone wszystkie wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Sanepidu oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na terenie obiektu obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek, zostały też wyznaczone miejsca do dezynfekcji rąk. Zwiedzanie odbywa się indywidualnie, jedynie do części podziemnej udamy się w obecności przewodnika. Godziny zwiedzania pozostają bez zmian – Stara Kopalnia zaprasza codziennie od 10.00 do 18.00 (ostatnie wejście o godzinie 16.00)