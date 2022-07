Wałbrzyska Starówka z nową atrakcją. Zabytkowa studnia odnowiona! Do czego będzie służyła? [ZDJĘCIA]

Zabytkowa studnia w centrum historycznego Wałbrzycha - jak jest głęboka?

Na początku lipca informowaliśmy, co takiego kryje się za płotem ustawionym na świeżo przebudowanym placu w sercu wałbrzyskiego Śródmieścia. Przypominamy nasz tekst o odnalezieniu przez wykonawcę rewitalizacji placu studni - historycznej ciekawostki, która przez całe dziesięciolecia była ukryta i zapomniana.

Przystępujący do prac liczyli się z tym, że ten obiekt może mieć nawet 10 metrów głębokości. Szczegóły dotyczące parametrów studni znane są jednak dopiero po teraz, jej oczyszczeniu. Nie potwierdziły się zatem najbardziej wstępne ekspertyzy wykonane podczas wizji lokalnej zaraz po odkryciu studni. Wówczas informowano, że podziemny obiekt budowlany ma średnicę zewnętrzną na ponad 2 metry, średnicę wewnętrzną ok. 1,5 metra i głębokość 5,5 metra.

Zabytkowa studnia w centrum historycznego Wałbrzycha - piękna i pożyteczna

Nowo wyremontowany obiekt wygląda estetycznie, użyte do jego wyeksponowania materiały pasują do przestrzeni otaczającej go. Wykonano cembrowinę studni z bloków kamiennych, łukowych, surowo-łupanych z granitu w kolorze szaro-rudym, ułożonych w układzie rzędowym. Bloki te są o wymiarach ~25x25x80 cm. Dodatkowo, dla bezpieczeństwa, cembrowina zwieńczona jest płytą z identycznego materiału o grubości 10 cm i szerokości 35 cm. Efekt spodoba się mieszkańcom i turystom odwiedzającym Starówkę. Może w starych poniemieckich annałach znajdzie się legenda z nią związana? Taką studnię z legendą ma na przykład miasto Żary, a przypowieść powiązana jest z legendarnym bazyliszkiem.

Poza walorami estetycznymi, studnia ta będzie z pewnością również pożyteczna.