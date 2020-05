Wałbrzyska strefa ekonomiczna organizuje cykl „Trenuj z Mistrzem"

Zajęcia na pięknym obiekcie sportowym przy ulicy Słonecznej w uzdrowisku (do dyspozycji są tam między innymi: boisko, bieżnia, całe zaplecze techniczne) prowadzić będą zatem: Justyna Oleksy znakomita lekkoatletka, halowa mistrzyni Polski, organizatorka wielu imprez sportowych, Mieczysław Młynarski jeden z najwybitniejszych zawodników w historii polskiej koszykówki, były gracz Górnika Wałbrzych, wielokrotny reprezentant kraju i olimpijczyk, Michał Borzemski były zawodnik Górnika Wałbrzych, trener i popularyzator koszykówki, organizator imprez koszykarskich, oraz Włodzimierz Ciołek były zawodnik piłkarskiego Górnika Wałbrzych, reprezentant Polski, uczestnik Mistrzostw Świata w Hiszpanii w 1982, gdzie polska drużyna zajęła trzecie miejsce. – Zajęcia odbywać się będą do 26 czerwca, trzy razy w tygodniu. W poniedziałki zaplanowana jest koszykówka, w środy piłka nożna , a w środy lekkoatletyka. Z wyliczeń wynika, że w zająciach będzie mogło wziąć udział około 500 dzieci – mówi Mariusz Piejko, który zajął się projektem ze strony strefy ekonomicznej. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Uzdrowiskowa Gmina Szczawno-Zdrój, a patronatem honorowym objęli Grzegorz Macko, wicemarszałek województwa dolnośląskiego i Marek Fedoruk, burmistrz Szczawna-Zdroju.

Od poniedziałku 25 maja młodzi mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego będą mogli poćwiczyć pod okiem byłych gwiazd sportu, obecnie zajmujących się trenowaniem swoich następców. Ruszą bowiem wtedy bezpłatne zajęcia dla uczniów szkół podstawowych zorganizowane przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Invest-Park” na obiektach w Szczawnie-Zdroju, a nazwane „Trenuj z Mistrzem”. – Chcemy dać młodym ludziom zdrowe zajęcie, przygotować ich do wakacji. Po wielu tygodniach przebywania w domach, często przed telewizorem czy komputerem będą mogli nareszcie poruszać się w hali albo na otwartym boisku i to pod okiem prawdziwych mistrzów – mówi Kamil Zieliński, wiceprezes WSSE „Invest-Park”.

– Zajęcia będą trwały od godziny 15 do godziny 19. Chciałabym aby udało się zaszczepić uczestnikom zajęć zdrowy styl życia, uczyć ich konsekwencji w dążeniu do celu, umiejętności współpracy – mówi Justyna Oleksy. Mieczysław Młynarski podkreśla, że jeśli chce się być dobrym w tym co się robi, trzeba się temu poświęcić, trenować ile się da. Być może dzieci biorące udział w cyklu „Trenuj z Mistrzem” złapią bakcyla koszykówki.

Zgłoszenia chętnych do udziału w zajęciach przyjmowane maja być za pośrednictwem strony internetowej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”.