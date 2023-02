Wałbrzyski Górnik wyraźnie lepszy od akademików z AGH!

Koszykarze I-ligowego Górnika Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych nie zwalniają tempa w marszu do ekstraklasy. Podopieczni trenera Marcina Radomskiego odnieśli ósme zwycięstwo z rzędu. Tym razem pokonali na wyjeździe 95:88 AZS AGH Kraków.

Wynik nie oddaje jednak przewagi jaką mieli w tym meczu goście. Górnik prowadził wyraźnie od początku do końca spotkania. Przewaga wałbrzyszan rosła aż do końca trzeciej kwarty i osiągała już 30 punktów. W ostatniej odsłonie Górnik grał już na luzie, swoją szansę dostali też rezerwowi i w efekcie ekipie z Krakowa udało się zmniejszyć rozmiary porażki.

Teraz przed wałbrzyszanami, już w środę, 1 marca pojedynek, który też powinni wyraźnie wygrać. Lider z Wałbrzycha zmierzy się bowiem o godz. 16, w hali Aqua Zdroju z najsłabszym zespołem I ligi – rezerwami Startu Lublin. W pierwszej rundzie sezonu Górnik Trans.eu Zamek Książ pokonał tego rywala na jego boisku 114:62.