Wałbrzyski Lubiechów z cudowną palmiarnią na przedwojennych widokówkach. Zobaczcie jak była tam pięknie! Paweł Gołębiowski

Zobaczcie jak przed II wojną światową wyglądała wałbrzyska dzielnica Lubiechów. Wtedy była to jeszcze wieś Liebichau. Lubiechów to część miasta niewielka, są tam zaledwie trzy ulice: Wilcza, Lisia i Łowiecka, ale jest też kilka wspaniałych atrakcji: stadnina koni, Jeziorko Daisy, a przede wszystkim – Palmiarnia. To obiekt wzniesiony na początku XX wieku przez Jana Henryka XV, ostatniego przedstawiciela rodu Hochbergów na zamku Książ, który zbudował palmiarnię dla swojej żony Marii Teresy Cornwallis - West, zwanej Daisy. Po latach kiedy palmiarnia chyliła się ku upadkowi, ostatnio zyskuje na atrakcyjności i odwiedza ją coraz więcej turystów Zobaczcie jak było tam pięknie przed wojną.