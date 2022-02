Wałbrzyski „Mechanik” ma już swoje auto z „L”!

Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu dostał od miasta samochód szkoleniowy na potrzeby istniejącej tu Szkoły Nauki Jazdy. We wtorek, 15 lutego uroczyście przekazano kluczyki do nowej toyoty yaris.

– To dla nas, dla naszych uczniów, bardzo ważne wydarzenie. Kształcimy na trzech kierunkach motoryzacyjnych. Obejmują one także naukę kierowania pojazdem – mówi Iwona Hnatiuk, dyrektor popularnego „Mechanika”. Wspomniane kierunki to: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i eletromechanik pojazdów samochodowych.

Dotychczas radzili sobie wypożyczając auta od firmy Toyota Nowakowski, tutejszego dealera samochodów tej marki. Wspomniany dealer wypożyczał im pojazdy na bardzo dobrych warunkach, teraz pomógł przy zakupie auta dla szkoły.

– Bez tego być może trzeba byłoby długo czekać. Zaległości w dostawach aut sięgają nawet roku – mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Dodaje, że w Zespole Szkół nr 5 wykonano niedawno termomodernizację i sieci kanalizacyjne. W planie jest budowa nowego pawilonu do prowadzenia zajęć praktycznych.