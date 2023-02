Wałbrzyski „Ognik" warto odwiedzać nie tylko w czasie ferii - zapewniają maluchy z KidsTech!

Kiedy otwierano naszego „Ognika" był jednym z trzech w województwie

Sala edukacyjna „Ognik” została uruchomiona w Wałbrzychu w 2017 roku. Kosztowała około 380 tys. zł, wliczając w to remont dachu budynku, w którym oprócz „Ognika” znajdują się m.in. szatnie strażackie. Z gminy Wałbrzych strażacy dostali na ten cel 300 tys. zł, z Ministerstwa Edukacji Narodowej 21,8 tys. zł. Reszta to wkład własny. Do tego trzeba doliczyć pracę wałbrzyskich strażaków, którzy wykonywali społecznie prace remontowe przy „Ogniku” w czasie wolnym od służby.

Strażacy w całym kraju stworzyli „Ogniki”, żeby młodzi ludzie podczas wycieczek do jednostek straży pożarnej zdobywali pożyteczną wiedzę w sposób interesujący. Kiedy otwierano sale w Wałbrzychu, na Dolnym Śląsku były jeszcze takie dwie – w Zgorzelcu i w Legnicy. Teraz w województwie jest ich 15, w tym m.in. w Kłodzku, Świdnicy czy Jeleniej Górze.