Wałbrzyski szpital z dotacją! Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych ruszy na początku 2023 roku

Skąd pomysł utworzenia Centrum Badań Klinicznych przy Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu?

Hematologią zajmuję się już 17 lat i już od początku pracy brałam aktywny udział w badaniach klinicznych, początkowo pełniąc rolę współbadacza, następnie głównego badacza. W swojej pracy mam świadomość, jak ważna jest dostępność do najnowszych terapii dla pacjentów z chorobą nowotworową. Pomysł stworzenia centrum w wałbrzyskim szpitalu powstał już dawno, ale teraz nadarzyła się doskonała okazja, aby go zrealizować.

Co to była za okazja?

W połowie 2021 roku Agencja Badań Medycznych ogłosiła konkurs na dofinansowanie do tworzenia takich ośrodków. Przygotowanie aplikacji zajęło nam kilka miesięcy. Projekt do recenzji złożyliśmy w listopadzie 2021 r., decyzja o przyznaniu środków zapadła pod koniec lutego 2022, a umowę podpisaliśmy w marcu 2022 r.

