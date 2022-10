Wałbrzyski szpital znalazł się w pilotażowym programie leczenia udarów mózgu!

Będą tu trafiali także pacjenci z okolic Jeleniej Góry i Kłodzka

W programie są jeszcze dwie placówki z Dolnego Śląska: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu, oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, znajdujący się przy ul. Borowskiej.

Wicemarszałek dodaje, że wałbrzyski szpital już wcześniej otrzymywał wyróżnienia za opiekę nad pacjentami udarowymi. Znalezienie się wśród ośrodków zakwalifikowanych do pilotażowego programu Ministerstwa Zdrowia lokuje go na jeszcze wyższym poziomie.

Będą tutaj otrzymywali pomoc pacjenci z całego regionu, także z okolic Jeleniej Góry czy Kłodzka.